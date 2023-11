Governo foi o principal alvo de Raimundo que pediu um partido "mais ligado à vida"

Desconhecido da grande maioria da opinião pública, Paulo Raimundo foi eleito para substituir Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP em 12 de novembro de 2022, na Conferência Nacional do partido organizada em Corroios, distrito de Setúbal, tornando-se no quarto líder comunista desde o 25 de abril de 1974.

Desde então, Paulo Raimundo desdobrou-se em entrevistas e em deslocações por todo o país - segundo o PCP, já esteve em 66 concelhos e percorreu todos os distritos -, procurando associar o Governo às políticas de direita de PSD, CDS, Chega e IL e acusando-o de favorecer os grupos económicos.

Em empresas, piquetes de greve, feiras ou centros de saúde, o dirigente do PCP tem insistido na necessidade de dar resposta aos problemas da população - designadamente através do aumento dos salários e das pensões, do combate à crise na habitação e à inflação, e do reforço dos serviços públicos -, e alertado para uma "situação social explosiva".

Num contexto de "drama social", como costuma defender, o líder comunista apelou à mobilização dos cidadãos para forçar o Governo a tomar medidas, solidarizando-se com as greves convocadas por vários sindicatos e setores - como os professores, função pública ou médicos - e associando-se a manifestações organizadas por movimentos como o "Vida Justa" ou "Casa para Viver".

Paulo Raimundo foi também insistindo na necessidade de uma "política alternativa, patriótica e de esquerda" e, em entrevista ao Diário de Notícias em janeiro, admitiu integrar um Governo do PS que assuma esse tipo de políticas, numa altura em que ainda não se previa qualquer antecipação de eleições.

A nível internacional, Paulo Raimundo foi a Cuba, China, Suíça e à Bélgica, tendo tido também encontros bilaterais com os presidentes do Brasil, Lula da Silva - antes de este tomar posse, mas já depois de eleito - e de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Foi também pelas suas posições a nível internacional que o PCP foi alvo das maiores críticas dos restantes partidos, em particular devido ao seu posicionamento sobre a guerra na Ucrânia.

Depois de, inicialmente, Raimundo parecer `suavizar` a posição do PCP sobre a guerra - ao considerar que era "uma invasão", contrariamente a Jerónimo de Sousa -, o partido opôs-se, posteriormente, à ida do Presidente da República a Kiev e, pela voz da líder parlamentar Paula Santos, defendeu que o Governo ucraniano é "sustentado em forças de cariz nazi" e "assassina a população".

Já a nível interno, Paulo Raimundo assumiu como desígnio tornar o PCP "ainda mais ligado à vida", conforme as conclusões adotadas pelo partido na Conferência Nacional, e foi pedindo aos militantes que "tomem a iniciativa" e não esperem que lhes "batam à porta".

Em entrevista à Lusa pouco depois de tomar posse, considerou também que uma parte dos comunistas que deixaram o partido em 2000 "fazem falta", no que foi visto como uma reaproximação aos renovadores.

No entanto, acabou por relativizar estas suas primeiras declarações, salientando que o que pretendia era deixar um apelo às pessoas que saíram ou se afastaram "por se chatearem com esta ou aquela posição do partido" e não reabrir um debate que ocorreu em 2000 e está "arrumado".

No seu primeiro embate eleitoral, em setembro, a CDU conseguiu manter a representação eleitoral na Madeira, com um deputado, mas aumentou o número de votos: dos 2.577 registados em 2019, passou para 3.677 (o que, em percentagens, significou um aumento de 1,80% para 2,72%).

Agora, com a convocação inesperada de eleições legislativas antecipadas, Raimundo disse à Lusa ser "um privilégio" e uma "alegria imensa" estar à frente do PCP e garantiu estar preparado e "muito confiante" num bom resultado da CDU.