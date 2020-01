Governo forte e Oposição forte. Partidos sintonizados com mensagem do Presidente

Marcelo Rebelo de Sousa falou neste dia 1 de janeiro da "capacidade de entendimento entre partidos". O Presidente da República definiu prioridades para o próximo ano e pôs a Saúde à cabeça.





Os socialistas viram na mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa uma série de pontos de contacto com as próprias ideias do PS. Carlos César saúda o pedido do Presidente para mais estabilidade, diálogo e concertação.





O Bloco de Esquerda salientou a preocupação do Presidente da República em relação à crise social e à crise climática. No comentário à mensagem de Ano Novo, o eurodeputado José Gusmão lembra ainda a não atribuição de maioria absoluta aos socialistas.



José Gusmão considerou "muito significativo" que o Presidente da República tenha recordado que "foi escolha dos portugueses" o PS não ter maioria absoluta, especialmente em altura de debate orçamental.



"Precisamos de saber, e precisamos de decidir, se o crescimento que foi tornado possível pela política de devolução de rendimentos, pela qual o Bloco se bateu, vai ou não ser utilizado para o investimento no desenvolvimento do país, dos seus serviços públicos, de políticas sociais que não deixem ninguém para trás, pelo emprego, pelo salário e por uma resposta determinada e eficaz ao grande combate do nosso tempo, que é o combate às alterações climáticas", disse o eurodeputado bloquista.







Numa resposta directa aos apelos do Presidente, o PCP diz-se aberto ao diálogo com Governo socialista.



Os comunistas garantiram que estarão sempre abertos a um diálogo que implique políticas de avanço [dos direitos dos trabalhadores] e não de retrocesso.





No CDS-PP, coube a Nuno Melo responder ao Presidente. O eurodeputado lembrou que o CDS-PP sempre foi uma alternativa.





O PAN disse "sim" às preocupações do Presidente, que admite serem também as preocupações do partido.



Inês Sousa Real disse ter ouvido com satisfação as preocupações que Marcelo Rebelo de Sousa salientou na mensagem de Ano Novo.



Críticas da Iniciativa Liberal e do Chega



O líder da Iniciativa Liberal lamentou que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa não tenha tido "um verdadeiro foco".



"Esteve longe de ser um bom discurso. Na tentativa de ser quase ecuménico, fazendo um esforço para falar de tudo e de todos, deixou a sensação de não ter um verdadeiro foco. Um discurso sobre tudo, com efeito sobre nada", considerou João Cotrim Figueiredo à agência Lusa.



Na opinião do líder da Iniciativa Liberal, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou que, neste último ano do primeiro mandato, vai continuar a ser complacente com a falta de ambição do governo PS, quando, pelo contrário, muitos pensaram que o chefe de Estado iria lançar as bases para a sua reeleição, evidenciando maior exigência em relação ao Governo.



"Sem uma palavra para os muitos portugueses que sentem o país amorfo e sem dinamismo. Sem uma palavra de esperança para os emigrantes que queiram voltar, nem para os muitos que consideram sair, porque aqui não encontram oportunidades. Esperava mais deste discurso do Presidente da República", criticou.



O Chega saudou o Presidente por ter feito a mensagem de Ano Novo desde "uma das regiões mais esquecidas e abandonadas", mas considerou tratar-se de um discurso sem algo de "concreto ou concretizável".



Numa nota enviada à Lusa, o líder e deputado do Chega André Ventura saudou ainda o chefe de Estado por ter apelado para "um maior investimento em áreas fundamentais como a inovação, a segurança ou a inclusão".



Porém, o presidente do Chega lamenta que "nada nesta mensagem" tenha sido "concreto ou concretizável".



Na ótica de Ventura, "as vítimas das cheias, do mau tempo ou dos incêndios, os profissionais de polícia ou de saúde agredidos - como o caso da médica recentemente agredida em Setúbal - ou os professores humilhados, todas estas classes foram esquecidas por Marcelo" Rebelo de Sousa.



O partido refere que "reforçou hoje a sua convicção de que é fundamental que surja uma forte candidatura à direita de Marcelo", alegando que "é preciso um Presidente da República atento às classes profissionais que sofrem, aos idosos esquecidos e às famílias sufocadas em impostos".