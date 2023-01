Governo já enviou para Belém propostas de nomeação de novos secretários de Estado

Estes novos secretários de Estado deverão tomar posse hoje, pelas 18:00, em cerimónia no Palácio de Belém, mas os seus nomes só poderão ser publicamente divulgados após o Presidente da República aceitar as propostas de nomeação do primeiro-ministro.

Na segunda-feira, o Presidente da República aceitou as propostas de nomeação de João Galamba para ministro das Infraestruturas e de Marina Gonçalves para ministra da Habitação, duas pastas antes acumuladas por Pedro Nuno Santos, que se demitiu do Governo na semana passada na sequência do caso relativo ao pagamento pela TAP de uma indemnização à ainda secretária de Estado Alexandra Reis quando esta era administradora da transportadora aérea nacional.

Os novos secretários de Estado deverão preencher lugares em aberto nas áreas do Tesouro, Infraestruturas e Habitação.