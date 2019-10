Governo. Magistrados dão benefício da dúvida à ministra

O primeiro-ministro apresentou o novo Governo ao Presidente da República. O tempo é de reacções aos nomes apresentados. Na justiça o tempo é de dar o benefício da dúvida à ministra Francisca Van Dunem.

Após ser conhecida a composição do novo Governo na área da justiça o momento é de dar o beneficio da dúvida e até de agrado pela continuação da atual titular do cargo, como é o caso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público que vê com bons olhos a continuidade da Francisca Van Dunen na pasta da justiça.



O sindicalista António Ventinhas diz gostar de ver Francisca Van Dunen continuar em funções e lembra o que tem para fazer.



António Ventinhas diz que sempre tem havido diálogo com a ministra da Justiça.



Fernando Jorge do sindicato dos funcionários judiciais referiu que a continuação da ministra é uma surpresa e que talvez tenha como objetivo fechar um acordo que ainda não está selado.