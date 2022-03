Governo mantém Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e Florestas em Castelo Branco

Segundo fonte do novo Ministério do Ambiente, a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e Florestas vai manter-se, nesta legislatura, no edifício do antigo Governo Civil de Castelo Branco.

No anterior mandato, João Paulo Catarino já estava instalado em Castelo Branco, no mesmo edifício, onde funcionava a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território.

A mesma fonte adiantou ainda à Lusa que o objetivo passa pelo reforço do trabalho no antigo Palácio dos Viscondes de Portalegre, com a realização de, pelo menos uma vez por mês, reuniões de agenda.

O XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, vai tomar posse hoje às 17:00, no Palácio Nacional da Ajuda, dois meses depois das legislativas de 30 de janeiro, que o PS venceu com maioria absoluta.

O novo executivo, que será empossado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é composto por 17 ministros e 38 secretários de Estado e tem a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, como "número dois" na hierarquia governativa.