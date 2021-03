Governo mantém tabu sobre início do regresso à escola

António Costa ouviu os especialistas, depois assumiu no twiter que ficou com uma base mais sólida para decidir sobre o desconfinamento: "Agradeço aos especialistas o trabalho realizado, contribuindo para uma decisão política mais sustentada".



A decisão está marcada para quinta feira o dia em que o Governo vai anunciar o plano para o desconfinamento.



A ministra da Saúde recusou revelar se a abertura do país pode começar com o regresso à escola já na próxima semana das crianças dos primeiros níveis de de escolaridade