Governo muda-se para edifício da Caixa Geral de Depósitos

Mudam-se, assim, os ministérios da- que fica com a coordenação do PRR -, da, do, dase, por fim, o daOs únicos ministérios que não vão mudar de instalações são os da Soberania do Estado, ou seja, Negócios Estrangeiros, Defesa, Justiça e Administração Interna.O primeiro serviço a mudar será a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de ministros. A mudança será faseada:. Este processo deverá estar concluído até ao final deste ano.Posteriormente, e até ao final da legislatura, haverá a mudança para o edifício da CGD de todos os outros ministérios à exceção dos ministérios de soberania.

Costa também se muda para a sede da CGD



O gabinete do primeiro-ministro e serviços associados também vão mudar para este edifício. O Palácio de São Bento, residência oficial de António Costa, vai manter-se sob tutela do Governo e servir para encontros oficiais e protocolares do PM.



Os edifícios onde estão atualmente os ministérios que vão mudar para a CGD ficarão sob gestão da Parpública, que decidirá o que fazer com eles.para a maioria.