Governo não concorda com fim das portagens nas antigas SCUT

O ministro das Infraestruturas está esta quarta-feira a ser ouvido no Parlamento, na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, e garante que o Governo aceitou as reivindicações dos trabalhadores da CP porque eram reivindicações legítimas e com cabimento orçamental.Quanto ao prazo defendido pela Comissão Técnica Independente para a construção do novo Aeroporto, Miguel Pinto Luz diz que até 2030 há pouco tempo. E aponta, pelo menos, uma década para concretização do projeto.