Governo não muda e terá cooperação leal com o Presidente ou Presidente eleita - Costa

Esta mensagem foi transmitida por António Costa na cerimónia de apresentação de cumprimentos de boas festas do Governo ao Presidente da República, em que o primeiro-ministro participou este ano por videoconferência por se encontrar desde quinta-feira em isolamento profilático preventivo da covid-19.

"O Governo não muda em função dos presidentes [da República] ou das circunstâncias. Foi assim com o seu antecessor [Aníbal Cavaco Silva], tem sido assim ao longo destes quatro anos com vossa excelência e será assim até ao dia 09 de março no exercício do seu mandato", declarou o primeiro-ministro, dirigindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa.

António Costa salientou depois, neste mesmo contexto, que a mesma relação de cooperação institucional será mantida pelo Governo com a Presidente ou o Presidente que os portugueses vierem a eleger" nas eleições presidenciais de 24 de janeiro.

Segundo o líder do executivo, o atual Presidente da República "sabe que pode contar, como contou ao longo destes quatro anos, com a cooperação leal e franca do Governo até ao próximo 09 de março", o dia em que Marcelo Rebelo de Sousa termina o seu mandato.

"E que, seguramente, a Presidente ou o Presidente que vier a ser eleito pelos portugueses no dia 24 de janeiro continuará a contar com a cooperação franca e leal do Governo", reforçou.