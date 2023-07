"Governo não preparou JMJ e recorre agora a ajustes diretos e menos transparentes"

Mariana Mortágua refere ainda que o Governo “tem gerido os trabalhadores do Estado, que garantem a segurança das próprias JMJ, sejam eles bombeiros, polícia, médicos, empresas de transporte com maior autoritarismo, impedindo-os de tirar férias, deslocando-os contra a sua vontade de uma parte do país para a outra” e, por isso, afirma a líder bloquista a critica pela forma de gerir a organização das JMJ.





“E tudo isto deriva do mesmo problema: falta de preparação do Governo”, acusa.