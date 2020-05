Governo não quer arriscar previsões de crescimento nesta fase

O Governo estima que as medidas de combate à Covid-19 representam mais de 12% da riqueza criada no país este ano.



E, desta vez, não atualiza as previsões para a economia nem para o saldo orçamental. Afirma que o tempo ainda é de muita incerteza na evolução da pandemia.



O Estado de Emergência foi, para o Governo, o período com o impacto mais severo. Metade da perda da economia vem dos setores do comércio, restauração e turismo.



O Programa de Estabilidade é sempre o momento em que o governo atualiza as previsões para a economia e para o saldo das contas públicas para o conjunto do ano. Mas desta vez não há projeções nem para este nem para os próximos anos.



O Governo diz que prever a evolução da atividade económica é prever a evolução da pandemia - o que neste momento diz ser impossível de fazer.