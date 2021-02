Governo nega alteração à lei fiscal para beneficiar EDP

O Ministério das Finanças rejeita as acusações de que tenha alterado a Lei para beneficiar a EDP. O BE diz que o governo tinha conhecimento da fuga ao fisco da elétrica no negócio da venda das barragens do Douro. O presidente da EDP garante que a empresa não fugiu ao pagamento de impostos.