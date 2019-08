Governo nega exagero nos serviços mínimos na greve da Ryanair

Reuters

O secretário de Estado do Emprego diz que as medidas estão em linha com o que tem acontecido em paralisações semelhantes. Miguel Cabrita rejeita qualquer limite ao direito à greve.



A companhia aérea irlandesa fez há momentos um balanço deste segundo dia de protesto, garantindo que 97 por cento dos voos partiram a horas.



Já o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil tem acusado a Ryanair de práticas ilegais, para limitar os impactos da greve.