Governo obrigado a regressar às negociações com sindicatos de professores

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Esta segunda-feira arranca a fase final de debate e votação na especialidade, do Orçamento do Estado para 2019.



A votação final está marcada para quinta-feira, com a presença do ministro das Finanças, Mário Centeno.



Para já, recebe luz verde a proposta dos partidos de direita, para que sejam retomadas as negociações das carreiras especiais da Função Pública, onde se incluem os professores.



Quanto às propostas do Bloco de Esquerda e do PCP sobre a contagem do tempo de serviço dos docentes, vão ser chumbadas pelos restantes partidos.



São quase mil propostas de alteração ao Orçamento do Estado apresentado pelo Governo para 2019.