Governo. Oferta turística vai ser digitalizada e contar com programa de turismo ferroviário

O programa do novo Governo liderado por António Costa, que hoje tomou posse, apresenta uma lista de tarefas para "continuar a apostar no turismo" como forma de aumentar as exportações, incluindo a concretização de uma Estratégia Turismo 2030.

Capacitar Portugal como destino turístico sustentável e inteligente, para "a valorização da autenticidade e do território", gestão de fluxos, mobilidade e desconcentração da procura ao longo do país e ao longo do ano é outra das propostas para desenvolver um setor que "tem sido sobretudo um poderoso instrumento de posicionamento internacional e de coesão económica, social e territorial", segundo o documento.

O executivo também quer digitalizar a oferta turística portuguesa, nas suas diferentes dimensões, das empresas aos serviços, passando pelas "experiências e recursos", e refere a intenção de desenvolver um programa de turismo ferroviário.

Posicionar Portugal como "país de caminhos cénicos, trilhos e percursos cicláveis", através de um modelo de gestão de rotas para dar visibilidade aos destinos é outra proposta da lista, assim como a criação de uma plataforma nacional para a partilha de conteúdos e de roteiros, realçando a diversidade da oferta, nomeadamente quanto à natureza, património, cultura, tradições, gastronomia, vinhos e realização de eventos.

Os programas `Revive Património` e `Revive Natura` deverão ser alargados a imóveis públicos devolutos, segundo o programa do Governo que também volta a insistir no projeto de posicionar Portugal como destino de referência no turismo de natureza.

Na área da mobilidade dos turistas que visitam o país, o objetivo é implementar o "Passe Portugal", com `seamless experience`, incluindo bilhética e compra.

O novo executivo, que tem como secretária de Estado do Turismo Rita Marques, pretende criar um programa nacional de promoção de Portugal como destino LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo) e incluir o alemão, o francês e o mandarim nos `curricula` das escolas de turismo, além de reforçar condições de competitividade de Portugal como destino de filmagens internacionais.

Na lista dos projetos para o turismo está ainda a concretização de `one stop shops` dedicada às `startups` e empresas do setor para "assegurar uma resposta rápida por parte da Administração Pública a novas realidades".

No programa do Governo é recordado que o turismo é líder no crescimento de exportações, com a subida de 45% das receitas turísticas nos últimos quatro anos, e "tem sido sobretudo um poderoso instrumento de posicionamento internacional e de coesão económica, social e territorial".

"Esta aposta e este esforço têm de ser continuados, por públicos e privados, para garantir que Portugal continua a liderar como o destino turístico mais sustentável, autêntico e inovador para viver, investir, trabalhar, estudar e filmar -- além do melhor destino para visitar", resume o documento.

O Programa do XXII Governo Constitucional hoje aprovado em Conselho de Ministros apresenta uma estrutura semelhante à do programa eleitoral do PS, mas diferente da tradicional organização temática por ministérios que caracterizou programas de outros executivos.

Neste documento, com 191 páginas, é apresentado um capítulo com quatro objetivos de curto e médio prazo, denominado "Boa Governação: Contas certas e convergência, investimento nos serviços públicos, melhoria da qualidade da democracia e valorizar as funções de soberania". Após este primeiro ponto, o programa está depois dividido por quatro áreas temáticas: alterações climáticas, demografia, desigualdades, e sociedade digital.

O XXII Governo Constitucional, o segundo chefiado pelo atual secretário-geral do PS, António Costa, foi empossado hoje de manhã pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.