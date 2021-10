Governo pediu ao Bloco de Esquerda os termos de um acordo escrito para o Orçamento

O Governo pede ao Bloco de Esquerda que envie "o conteúdo e os termos" do acordo escrito que exige para a aprovação do Orçamento do estado. O Bloco garante que vai enviar ao Governo as mesmas propostas escritas que já fez em Setembro e que não foram acolhidas.