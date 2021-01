"Governo permitiu que SNS entrasse em rutura", diz o CDS

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, salienta que a situação atual é "dramática e preocupante". Mesmo com confinamento teremos o dobro de contágios, com 14 mil casos diários, não só devido às "vicissitudes da pandemia", mas também devido à "resposta errática" do Governo.