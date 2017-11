Governo planeia contratar mil sapadores florestais até 2019

Carlos Santos Neves - RTP26 Nov, 2017, 08:03 / atualizado em 26 Nov, 2017, 09:41 | Política

“Nos quatro anos anteriores a este Governo não foi criada nenhuma nova equipa de sapadores florestais, portanto estamos agora a recuperar praticamente uma década de estagnação nesta força”, aponta o titular da pasta da Agricultura, que recorda ter chegado a estar previsto que “até 2003, 2004” o corpo de sapadores “já tivesse efetivos que só em 2019 vai ter”.A contratação de sapadores florestais enquadra-se na Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, encabeçada por Tiago Martins de Oliveira.





O Executivo, explicitou Capoulas, planeia “juntar aos cerca de 1.500 sapadores florestais que já existem mais 500 no ano de 2018 e outros 500 no ano de 2019”.



Quanto ao desempenho da Estrutura de Missão presidida por Tiago Martins de Oliveira, Capoulas Santos quis afiançar que, “nós próximos meses”, o país ficará a saber de “um conjunto de decisões em cascata” e com “várias consequências práticas”, quer no que diz respeito ao Ministério da Agricultura, quer na esfera do Ministério da Administração Interna.



“Estamos a pretender fazer aquilo que é muito difícil, que é fazer depressa e bem, portanto temos de fazer com a velocidade possível, mas uma velocidade que seja compatível com soluções, que sejam soluções refletidas e soluções que possam ter efeitos positivos”, afirmou.



“Gostaria de ter mais meios”



A Assembleia da República aprovou na passada sexta-feira, por unanimidade, um pacote de 186 milhões de euros tendo vista apoios, combate, prevenção de incêndios e o pagamento de indemnizações após as vagas de fogos de junho e outubro.





“O que aconteceu neste ano de 2017 é algo que a História, os meios académicos, não deixaram de estudar exaustivamente, mas é algo que acho que não tinha ocorrido antes, portanto acho que houve um somatório de circunstâncias que tiveram a ver com situações específicas de clima, de período de seca prolongada, de conjugação de fatores - ventos, temperaturas, humidades - que se reuniram num momento e que provocaram esta catástrofe”, insistiu o governante.“Se isso aconteceu, isso pode ser repetível”, vincou.Como “exemplo” de uma boa gestão da floresta, advogou ainda o ministro da Agricultura, foi decidida a criação de uma empresa pública com a missão de comprar ou arrendar terras. Ainda sem calendário, esta entidade começará a laborar “tão rapidamente quanto possível”.O Executivo espera, “de alguma forma, antecipar-se à própria iniciativa privada”, mostrando “como podem e devem ser constituídas as EGF”, nas palavras de Capoulas Santos.Estas EGF podem ser constituídas por cooperativas, empresas públicas, empresas municipais ou associações de agricultores dispostas a gerir uma área mínima, com pelo menos 50 por cento de prédios rústicos de minifúndio e uma área aquém de cinco hectares. Para tal haverá incentivos fiscais.Nesta entrevista à agência de notícias, o titular da pasta da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural sustenta que a verba de que dispõe ao abrigo do Orçamento do Estado para o próximo ano equivale às “possibilidades do país” e às “necessidades do momento”.“Naturalmente, gostaria de ter mais meios, mas considero que os meios que, neste momento, me estão alocados são aqueles que me permitem cumprir os objetivos de que o Ministério da Agricultura foi incumbido”, frisou.Capoulas Santos sublinhou que o resultado do processo de reforma florestal dependerá igualmente dos cidadãos, a começar pelos produtores do sector. Impõe-se, segundo o ministro, “estabelecer um consenso amplo”.“Não tenho qualquer dúvida de que, muito antes de que decorram 20 anos, 99 por cento dos atuais críticos da reforma da floresta se terão convertido”, vaticinou.