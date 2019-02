Governo português explica reconhecimento de Juan Guaidó

As palavras foram bem recebidas em Belém: o presidente diz que tem seguido a par e passo a evolução na Venezuela e a posição do governo e que acompanha a decisão.



Nos partidos há conclusões diferentes: o Bloco avisa que a postura europeia pode resultar num banho de sangue. O PCP condena o reconhecimento de Guaidó feito pelo governo. PSD e CDS apoiam a decisão portuguesa.



Na próxima quinta-feira Augusto Santos Silva marca presença na primeira reunião do grupo de contacto internacional para a Venezuela que se realiza no Uruguai.