Governo português mantém representação diplomática em Telavive

"Portugal é defensor da solução dos dois Estados, baseada na coexistência pacífica, lado a lado, de Israel e da Palestina. Esta é a única solução possível para a questão israelo-palestiniana", pode ler-se no comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



O Governo português considera ainda que o estatuto da cidade de Jerusalém é central na resolução desta questão. "O Governo português entende, assim, que devem ser evitadas quaisquer tomadas de posição unilaterais que fragilizem os esforços em prol daquela solução".



A tutela já fez saber que Portugal irá manter a sua representação diplomática em Telavive, em conformidade com o princípio, consagrado em resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, segundo o qual o estatuto de Jerusalém deve ser definido entre israelitas e palestinianos, no quadro das negociações sobre o Processo de Paz no Médio Oriente.