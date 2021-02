Governo português oferece trabalho da indústria farmacêutica nacional ao serviço da Europa

O primeiro-ministro, António Costa, revela que está a ser trabalhada a possibilidade de instalar em Paredes de Coura uma unidade capaz de poder vir a produzir vacinas.Declarações que surgem quando se sabe que os chefes de Estado e de governo querem definir formas de acelerar a produção de vacinas contra a Covid 19 sem pôr a segurança em causa.Ainda dentro do assunto vacinas, António Costa admite que vai ser importante ter até ao início do verão um certificado de vacinação.O documento vai informar se a pessoa está vacinada, se já esteve infetada ou se tem teste que garanta que não tem infecção. Tudo com o objetivo de permitir uma maior capacidade de circulação e um menor recurso a medidas como as quarentenas.