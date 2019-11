Governo promete aperfeiçoar modelo de apoio às artes

No debate parlamentar desta sexta-feira, requerido pelo PCP, os comunistas insistiram na exigência de 1% do Orçamento do Estado para a cultura.



Graça Fonseca assegura que vão ser tomadas medidas para no curto prazo resolver situações concretas, e ao longo de 2020 aperfeiçoar o modelo de apoio às artes.