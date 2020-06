Governo promete apoios aos que menos têm

O primeiro-ministro diz que é tempo de apoiar os que menos têm. E por isso, ao longo do próximos meses, haverá dinheiro para alguns portugueses.



Durante o estado de emergência, muitos portugueses ficaram em casa com corte nos salários e muitos outros ficaram mesmo sem emprego. A proteção social é um dos pilares do programa de Estabilização apresentado pelo Governo.



O complemento de estabilização tem um valor mínimo de 100 euros e máximo de 350 euros e será pago a trabalhadores com salários até 1.270%u20AC.



Em setembro, o Governo vai dar um abono de família extraordinário para quem está no primeiro, segundo e terceiro escalões.



No Rendimento Social de Inserção e no abono de família, os valores serão atualizados em função do rendimento do mês em que é pedido e não dos meses anteriores.



E quem recebe o subsídio social de desemprego, terá esta prestação prolongada até ao final do ano mesmo que terminasse mais cedo.



A RTP questionou o Governo sobre a forma como o complemento será pago aos trabalhadores em julho, mas o Ministério do Trabalho não esclareceu e remeteu todos os pormenores das medidas para o diploma que será publicado em Diário da República.



Neste programa de Estabilização Económica e Social, há também novidades sobre as moratórias de crédito.