Governo. PSD duvida da estabilidade e admite que possa haver "pântanos" provocados por Costa

"Ver-se-á se há pântanos ou não no seu caminho", afirmou Negrão, na intervenção de fundo do PSD no debate do programa do XXII Governo Constitucional, no parlamento, retomando um cenário afastado por António Costa no seu discurso de tomada de posse.

O ex-líder parlamentar do PSD questionou qual a estabilidade de um governo minoritário "que vai navegar à vista, com uma calculadora na mão a ver se soma os votos necessários para aprovar as suas medidas".

Negrão vaticinou que os anteriores parceiros de governo não vão ficar satisfeitos "com as migalhas" que o PS incluiu no seu programa do Governo.

"Onde há estabilidade política num governo minoritário que tem um primeiro-ministro que não hesitará em provocar uma crise política - como já fez anteriormente com a questão dos professores - se isso se lhe afigurar como politicamente útil e vantajoso, mesmo que não o seja para o país?", questionou.