Governo quer congelar vencimentos para investir no IP3

O Governo vai investir 134 milhões de euros na requalificação e duplicação do IP3. As obras deverão arrancar no primeiro semestre de 2019.



Mais segura, vinte minutos mais rápida, o que corresponde a um benefício significativo por viagem: é o que se espera com a modernização do Itinerário Principal número 3, na ligação Coimbra-Viseu.



Só nos últimos 5 anos 17 pessoas perderam aqui a vida. Após anos de alertas consecutivos, o combate à sinistralidade no IP3, ganha uma nova relevância.



Financiada unicamente com investimento público, a requalificação do projeto terá três fases. Entre Souselas e Penacova, Lagoa Azul e o nó de Viseu vai registar-se a duplicação da via - o equivalente a uma auto-estrada, mas sem portagens.



No percurso que liga Penacova a Lagoa Azul, a zona mais crítica do IP3, a solução passa, apenas, pela requalificação. Vai ser este o primeiro troço a entrar em obras, já no próximo ano - prioridades que o primeiro-ministro tem bem definidas.



O prazo de execução do projeto, ao longo de 75 quilómetros, deverá estar concluído em 2022. A obra vai custar 134 milhões de euros.