Governo quer que ajudas europeias possam ser usadas pelo setor privado

O Governo está a negociar com Bruxelas que as ajudas a título de empréstimo da Comissão Europeia possam ser usadas pelo setor privado, através do Banco do Fomento. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro numa sessão com jovens empresários no Porto.