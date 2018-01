Governo quer reabir neste semestre reorganização territorial das freguesias

RTP28 Jan, 2018, 15:19 / atualizado em 28 Jan, 2018, 16:49 | Política

"Aquilo que iremos fazer é uma lei-quadro que colocará cada coisa no seu plano e que dará a voz aos autarcas. É essa proposta que, neste semestre, apresentaremos na Assembleia da República para que se volte nesta matéria à normalidade democrática, isto é regras estáveis que definam como é que organizamos o território", afirmou Eduardo Cabrita.

"Grande desadio nacional"

Palavras do ministro da Administração Interna no encerramento do XVI Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre).Educardo Cabrita acrescentou que "a questão decisiva não é mais freguesias ou menos freguesias, a questão decisiva é para que é que queremos as freguesias, para que poderes, para que competências, para que relação com as populações"."É da resposta a esta questão que decorrerá em cada concelho o modelo mais adequado de organização territorial", disse.Ainda esta sábado à noite, na RTP 3, o ministro afirmou que este e um momento histórico para avançar com a descentralização, em parte devido à chegada de Rui Rio à liderança do PSD.Afirmou então Eduardo Cabrita que Portugal é um país "doentiamente centralizado" e acusou o anterior Governo de ter reduzido o número de freguesias a régua e esquadro, nalguns casos de modo muito desajustado.Eduardo Cabrita afirmou que processo de reorganização territorial das freguesias representa "um grande desafio nacional" e que deve mobilizar todos para uma "gestão de proximidade" e "na relação direta com os cidadãos".Diz o ministro que o Governo vai cumprir o programa de Governo e corrigir a reforma de 2013 que levou à fusão e agregação de freguesias, com a redução para 3.092 das 4.259 freguesias então existentes."Aquilo que fizemos com a Associação Nacional de Freguesias foi a atempada avaliação de como um processo realizado 'a régua e esquadro', um processo realizado genericamente não ouvindo as autarquias, como é que ao fim de um mandato estava a ser aplicado", acrescentou.Diz o ministro que dois relatórios, um de uma comissão promovida pelo Governo e outro da Anafre, chegaram a "conclusões muito próximas". Exite um "pouco de tudo", desde situações "desejadas pelas populações", que funcionam bem, com ganhos de eficiência, até outras "completamente absurdas".O primeiro semestre deste ano, adiantou, será decisivo para que o parlamento avance com a lei-quadro da descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais, incluindo para as freguesias.O governante considerou que as conclusões do congresso da Anafre responsabilizam o Governo "em todo o plano institucional, mas fundamentalmente no trabalho com a Assembleia da República", para estabelecer "como prioridade absoluta para esta sessão legislativa mais descentralização" e mais responsabilidade para as autarquias.Uma transferência de competências que Eduardo Cabrita assegurou que será acompanhada dos recursos para a execução das novas funções, através da aprovação de uma nova Lei das Finanças Locais.O XVI Congresso da Anafre, que decorreu entre sexta e hoje em Viseu, elegeu os novos órgãos sociais para o mandato 2017-2021, e aprovou as linhas de atuação geral onde reclamam a descentralização de competências, a reorganização territorial das freguesias e um novo estatuto do eleito local.(C/ Lusa)