Na sequência da decisão do Governo recuar no aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) previsto para o Orçamento do Estado de 2024, o Bloco de Esquerda lamenta que só agora tenha sido tomado essa medida, a Iniciativa Liberal acusa a proposta de ser "pura hipocrisia e oportunismo" e o PSD fala na "maior cambalhota orçamental dos últimos anos".