Governo refuta críticas da Zero e diz que portugueses pagam menos por incineração

Lusa10 Nov, 2017, 09:51 | Política

Os ambientalistas da Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, afirmam que todos os consumidores de eletricidade pagam os subsídios recebidos pelas unidades de incineração de resíduos de Lisboa e Porto, como se produzissem energia renovável, mas a queima de lixo resulta em emissões.

"Há um fluxo de 20 milhões de euros que vem dos consumidores de eletricidade do interior e de zonas que não são Lisboa e Porto, para que seja mais barato tratar o lixo" nestas duas áreas metropolitanas, disse à Lusa Rui Berkemeier, da Zero.

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, discorda destas contas e explicou os motivos à agência Lusa.

"A energia doméstica, dentro da fatura energética, quando muito repercutir-se-ia em 25% desse valor, ou seja, não seria mais do que cinco milhões suportados pela população portuguesa, os outros não são consumos domésticos".

Desses, "três milhões de portugueses [ou um quarto da população] são servidos pela Valorsul e pela Lipor, o que quer dizer que praticamente um terço desse valor beneficia aqueles que também pagam, [ou seja,] ou pagavam na energia ou pagavam nos resíduos", continuou o governante.

E concluiu que "quando muito, o que os outros suportariam nunca ultrapassaria os 3,5 milhões [de euros]".

O valor subsidiado de energia é dividido pelos quilowatts pelas empresas de energia a nível nacional e só 25% da venda é de consumos domésticos.

Relativamente à questão do apoio à valorização energética de resíduos, com apoio à venda de energia elétrica, "ela tem regras, tem um calendário, que ainda não expirou e o Governo em altura própria e devida há de tomar as medidas que julgar adequadas", disse Carlos Martins.

Na área da energia renovável, a obtenção de energia através da queima de resíduos "é considerada uma renovável", recordou, e referiu que "é uma regra do jogo que está estabelecida, pelo menos, até um determinado calendário e não pode ser alterada unilateralmente, isto envolve investimentos que foram feitos num determinado pressuposto".

Acerca da possibilidade de a incineração desincentivar a reciclagem, Carlos Martins defendeu que "não há evidência de que os sistemas servidos por incineração façam menos recolha seletiva `per capita` de embalagens recicláveis".

Os municípios servidos pelas centrais de incineração "têm todos um grande empenho em aumentar a recolha seletiva, até porque não pagam tarifa" pelos materiais recicláveis, e "isso já é um incentivo económico enorme, não pagam TGR [Taxa de Gestão de Resíduos] é outro incentivo".

O governante insistiu que a educação é a chave para o problema da reciclagem e do cumprimento das metas, porque "não há infraestruturas nem soluções milagrosas que não passem pelo bom comportamento dos cidadãos".

"Se os 30% dos portugueses que ainda não fazem reciclagem fizerem alguma coisa, cumpriremos as metas", salientou, recordando que até agora Portugal só não cumpre a meta de recolha de embalagens para o vidro.

Na distribuição de metas de reciclagem por região, o secretário de Estado do Ambiente disse estar "alinhado com o pensamento da Zero", que as critica, e, por isso, vão ser revistas as regras estabelecidas.