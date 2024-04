Governo reunido em pleno informalmente em Óbidos

A reunião começa às 9h30 e vai ter lugar no salão nobre da Câmara Municipal de Óbidos. O autocarro que trazia a maioria dos membros do executivo chegou à vila à hora prevista.



À espera tinha uma pequena manifestação de agricultores.



O primeiro Conselho de Ministros, ainda sem os secretários de Estado, foi na quinta-feira, logo no dia seguinte à tomada de posse do primeiro ministro e dos 17 ministros.



A primeira medida do novo executivo foi alterar o logótipo oficial do governo.



Ficou também decidido mandatar a ministra da Justiça para iniciar um diálogo com todos os partidos, para uma agenda de combate à corrupção.