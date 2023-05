Governo reuniu-se no Minho em dia marcado por anúncio da declaração de Marcelo

No dia em que o Presidente da República vai quebrar o silêncio, o Governo esteve reunido no Minho. António Costa recusou falar sobre a declaração que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer. Apenas a ministra da Presidência disse que é com naturalidade que o Governo vai acompanhar as palavras do chefe de Estado.