Governo será submetido a "teste de relegitimação", diz Capoulas Santos

Em reação à demissão da ministra da Administração Interna, Capoulas Santos lembrou "uma colega pela qual tenho muito apreço" e que "passou por momentos muito difíceis".



Refere no entanto que "compreende" a sua decisão e que foi uma decisão tomada por Constança Urbano de Sousa que deve ser respeitada.



Sobre a moção que deverá ser apresentada nos próximos dias, Capoulas Santos diz que o Governo em funções estará submetido "a um teste de relegitimação".



Quanto a uma eventual remodelação do Governo, o ministro refere que a decisão cabe ao primeiro-ministro. "Quem está nestas funções sabe sempre que o horizonte é o dia seguinte", refere Capoulas Santos.



Em resposta a uma pergunta sobre a proposta de Francisco Louça para a criação de um "superministério" de Agricultura e combate aos incêndios florestais, o ministro diz que a organização do Governo "é uma competência exclusiva do primeiro-ministro".