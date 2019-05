Governo sob críticas assegura que SIRESP é "robusto, seguro e capaz"

RTP29 Mai, 2019, 20:19 / atualizado em 29 Mai, 2019, 21:32 | Política

“O conjunto de ações que se tem realizado permite transmitir aos portugueses que temos uma rede robusta, segura, capaz. Esta rede permite diferentes modos de comunicação em diferentes serviços, que suportam diariamente a atividade operacional dos serviços do Estado”, pelo que a segurança dos portugueses está garantida, assegurou José Artur Neves.



Quanto às negociações que o Governo tem levado a cabo com a entidade gestora do SIRESP nas duas últimas semanas, o secretário de Estado da Proteção Civil frisou que estas estão a ser desenvolvidas pelo Ministério das Finanças e que o objetivo é que o Estado assuma uma posição de controlo da empresa.



As negociações tiveram início quando a rede SIRESP ameaçou parar os seus equipamentos de redundância devido a uma dívida de 11 milhões de euros do Estado.



Governo “prometeu mas não cumpriu”

Sandra Cunha defendeu ainda que “a gestão privada do SIRESP falhou na proteção e segurança das populações e foi ruinosa para o erário público”, pelo que a única solução é uma “gestão orientada pelo interesse público”.

Ausência de acordo questionada

Altice reitera posição

“Mas o mais importante neste processo tem a ver com a redundância e funcionamento da rede e isso nós garantimo-lo, tal qual como no ano passado, onde foi garantida a segurança dos portugueses quando mais nenhuma rede funcionou”, destacou, afiançando ainda queDepois dos incêndios de 2017, o Governo aprovou em Conselho de Ministros um novo contrato com a entidade gestora do SIRESP, que deveria entrar em funcionamento em 2018, mas foi chumbado duas vezes pelo Tribunal de Contas.No final do debate, a deputada do Bloco de Esquerda Sandra Cunha lamentou que o secretário de Estado não tenha respondido às questões que lhe foram colocadas, entre as quais a razão da demora nas negociações e se o SIRESP está preparado para a próxima época de incêndios, tendo ainda criticado o Governo por prometer mas não cumprir quanto ao controlo desta rede.. No dia 13 de maio, o senhor primeiro-ministro anunciou que estaria 'por horas' a conclusão do processo negocial”, recordou a deputada, que considera que “o Governo prometeu, mas não cumpriu”.“Chegamos a esta situação preocupante, e perfeitamente evitável, que em pleno período crítico de incêndios continuam sem estar garantidas as condições para o eficaz funcionamento da rede de comunicações de emergência”, lamentou.Durante o debate, também, nomeadamente nos meios aéreos que estão disponíveis.O grupo parlamentar apresentou hoje uma pergunta a Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, que não esteve presente no debate, sobre as negociações entre o Governo e os acionistas do SIRESP.“Perante as informações que vieram a público, no início do presente mês, dando nota que os sistemas da comunicação de combate aos incêndios – SIRESP - podiam estar comprometidos este ano, o primeiro-ministro, no último debate quinzenal na Assembleia da República, garantiu que o acordo estava por horas”, começa o PSD.No entanto, “o Governo ainda não chegou a qualquer acordo com os acionistas do SIRESP”, pelo que o grupo parlamentar exige saber qual o ponto de situação das negociações e se o Governo garante que a eficácia desta rede não está comprometida este ano.Os social-democratas mencionam ainda queA Altice Portugal comprometeu-se entretanto, em comunicado, a assegurar os serviços de rede necessários à segurança das populações, afirmando "A empresa diz ainda que "sempre considerou que a rede SIRESP se reveste de grande relevância para o país" e "vinha defendendo a necessidade de investimentos adicionais em soluções de redundância, que planeou, desenhou e implementou, nomeadamente através da Rede de Transmissão via Satélite e de Redundância de Energias após solicitação da SIRESP SA em consequência de pedido direto do Ministério da Administração Interna".