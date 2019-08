Governo suspende inquérito da Direção Geral de Administração e Emprego Público

RTP08 Ago, 2019, 13:05 / atualizado em 08 Ago, 2019, 14:55 | Política

De acordo com o Ministério das Finanças, a decisão de suspender o inquérito prende-se com “a elevada visibilidade do assunto em período pré-eleitoral” que “pode comprometer a fiabilidade dos resultados, inviabilizando todo o inquérito e a comparabilidade com os resultados obtidos em 2015”.



















Na nota, o ministério de Mário Centeno refere que "o Governo tomou conhecimento esta semana do lançamento da segunda edição de um inquérito sobre questões motivacionais promovido pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).





O preenchimento do inquérito e as fases subsequentes serão retomados após as eleições legislativas marcadas para dia 6 de outubro, avança um comunicado emitido pelo Governo.O inquérito é dirigido a todos os trabalhadores em funções públicas e “aborda um conjunto de questões relacionadas com a motivação no trabalho, nomeadamente decorrentes da ação governativa”.