Governo tem expectativa que passo seguinte seja subida de rating pela Moddy´s

A Moody's anunciou na sexta-feira que mudou a sua perspetiva sobre a dívida pública portuguesa de estável para positiva, mantendo, por outro lado, o seu 'rating' em Ba1.



Questionado pelos jornalistas à margem de uma visita à Festa do Avante!, Pedro Nuno Santos considerou que a subida de rating "é o passo seguinte e natural depois da revisão do 'outlook' [perspetiva]", sendo essa a expectativa do Governo.



Portugal livre dos "fantasmas"

Economia é medida pelas condições de vida

Agravamento pode comprometer subida do 'rating'

Cristas alerta que' rating' ainda não subiu

"Não havia como ficar dececionado porque antes de uma revisão do rating, tem que ser feita uma revisão do 'outlook'. Este é só mais um momento", explicou.No entanto, para o governante, "verdadeiramente importante é a confiança", sendo esse "o maior certificado" do bom trabalho que o Governo está a fazer."Nós voltamos a ter aumentos no nível de confiança dos portugueses em relação às suas instituições políticas e democráticas. Isso é a maior vitória. Já agora, se pudermos ter também a confiança de investidores estrangeiros, melhor. E nós temos".O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que Portugal precisa de se "libertar do fantasma" das agências de rating, que "aparece como algo supremo que determina a vida coletiva".À margem de uma vista ao Espaço Ciência, na Festa do Avante!, a rentrée política do PCP, Jerónimo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre o anúncio da Moddy´s de que mudou a sua perspetiva sobre a dívida pública portuguesa de estável para positiva, mantendo, por outro lado, o seu 'rating' em Ba1."Precisamos de nos libertar desse fantasma que aparece como algo supremo que determina a nossa vida coletiva. Não decidem nada, quem pode decidir é o povo português", respondeu o líder comunista, no Seixal (distrito de Setúbal).Para o secretário-geral do PCP, "mesmo sem querer", acaba-se por "dar crédito, credibilizar essas agências", apesar de se saber "ao serviço de quem estão"."São o capital multinacional, as transnacionais que determinam essas agências, que, além dessas considerações e dos conceitos, geralmente sempre acompanharam de recados em relação aos direitos dos trabalhadores e do povo português", condenou.O ministro das Finanças, Mário Centeno, num comunicado emitido na sexta-feira, considerou que "esta decisão da Moody's vem juntar-se a um crescente reconhecimento por parte de vários atores institucionais e privados quanto à solidez da economia portuguesa".A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje que as condições de vida das populações são o que "mede verdadeiramente" a situação económica do país, apesar das "boas notícias" avançadas na sexta-feira pela agência de notação financeira Moody's."As agências de 'rating' vêm reconhecer uma melhoria da economia e tudo aquilo que possa aliviar a pressão sobre a dívida pública portuguesa são boas notícias", disse a líder do Bloco, à margem de uma ação de pré-campanha no Mercado de Benfica, em Lisboa.No entanto, Catarina Martins realçou que "as agências de 'rating' já avaliaram vezes demais, mal demais e fizeram sempre chantagem"."Portanto, o que mede verdadeiramente as melhorias na economia portuguesa, muito mais do que agências de 'rating', que erram muito mais vezes do que acertam, é seguramente as condições concretas da vida das populações", considerou.Entre estas condições, destacou a recuperação de salários e de pensões e a recuperação dos serviços públicos, como a saúde e a educação."É por aí que se mede a recuperação da economia", sublinhou.O líder do PSD considerou hoje "uma boa notícia" a melhoria pela Moody's da perspetiva sobre a dívida pública portuguesa, mas alertou que a subida do 'rating' poderá ficar "comprometida" mantendo-se a "tendência de agravamento da dívida"."Se esta tendência que tem oscilado um bocadinho nos últimos meses de agravamento da dívida pública [se mantiver] poderia ficar comprometido o objetivo da melhoria do 'rating'", advertiu Pedro Passos Coelho, acrescentando, contudo, esperar "que o Governo seja sensível a esses sinais e, até ao final do ano, faça tudo o que está ao seu alcance para que o rácio da dívida pública venha a baixar".É que - salientou em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à AgroSemana-Feira Agrícola do Norte, que decorre desde quinta-feira até domingo na Póvoa de Varzim - "isto, parecendo que são coisas muito financeiras, é essencial para a melhoria das condições de vida dos portugueses, do emprego, da qualidade de vida dos cidadãos e melhoria do rendimento".Segundo recordou o presidente do PSD, tal como na sexta-feira a agência de notação Moody´s anunciou uma melhoria da perspetiva sobre a dívida pública portuguesa de estável para positiva (embora mantendo o seu 'rating' em Ba1 - nível especulativo, vulgarmente chamado de 'lixo'), também em 2014, perto do final do seu mandato, as agências de 'rating' "colocaram a dívida portuguesa num 'outlook' positivo"."Infelizmente a seguir, um ano depois, com a solução eleitoral que acabou por vingar [o atual Governo liderado por António Costa], houve um compasso de espera e um tempo que se perdeu para melhorar o 'rating' da República", disse.Afirmando esperar "que seja desta vez e que, durante o próximo ano, possa concretizar-se essa melhoria do 'rating'" da dívida portuguesa, Passos Coelho salientou que este "é o próximo passo mais relevante" de que o país precisa, "porque isso depois tem repercussões muito positivas noutro tipo de investidores que podem ser atraídos não apenas para a dívida pública, mas também para o investimento privado no país".Recordando que a melhoria do 'rating' "depende no essencial da capacidade para cumprir as metas em termos orçamentais", mas "também da avaliação que for feita quanto ao comportamento da dívida portuguesa e do peso que essa dívida tem no produto", o líder do PSD lembrou que no ano passado a meta do défice só foi atingida com recurso a um "plano B, com medidas extraordinárias, com mais recursos financeiros e com cativações muito fortes"."Pena que o Governo não tivesse, logo desde o início, posto em prática políticas que nos permitissem não desperdiçar esse tempo e ganhar o ano de 2016 para, no início deste ano, podermos ter a subida do 'rating', como era desejado", sustentou."Mas o importante - acrescentou - é que existe essa expectativa positiva, isso é bom para o país. Agora é bom que o Governo cumpra o objetivo do défice e preste também atenção à evolução do rácio da dívida pública, que será importante para as agências de notação".Pedro Passos Coelho aproveitou ainda a visita à AgroSemana para voltar a recomendar ao Governo de António Costa "alguma parcimónia, cuidado e escrúpulo" no anúncio de "medidas futuras que de certa maneira visam condicionar as escolhas dos cidadãos" nas eleições autárquicas de outubro."É o que nós esperamos de uma democracia madura. Os governos, quando há eleições, devem abster-se de tomar ou anunciar medidas que podem condicionar as escolhas dos eleitores. E o que muitas vezes acontece é que dia sim, dia sim, estamos a ver o Governo a anunciar coisas para futuro, agora vai fazer-se o que não se fez durante dois anos de investimento público e assinam-se contratos e promessas, todos os dias este exercício é feito pelo Governo", criticou.Apesar de "convencido que as pessoas não se deixam enganar por este tipo de comportamento", o líder do PSD considera que "ele não fica bem" e "não faz parte de uma sociedade madura, desenvolvida e democrática" como a portuguesa.A presidente do CDS-PP alertou hoje que apesar de a agência de notação financeira Moody´s ter anunciado uma melhoria da perspetiva sobre a dívida pública portuguesa, passando de estável a positiva, ainda não houve uma subida de 'rating'."Tudo o que sejam notícias que permitam estar melhor nessa área, é positivo, mas noto que ainda não subimos de rating", disse Assunção Cristas, em Lisboa, em declarações dos jornalistas à margem de uma ação de pré campanha para as autárquicas.A presidente do CDS-PP reagia assim à última informação da Moody´s anunciada na sexta-feira de mudar a sua perspetiva sobre a dívida pública portuguesa de estável para positiva, mantendo, por outro lado, o seu 'rating' em Ba1 (nível especulativo, vulgarmente chamado de 'lixo').Para justificar a sua decisão, a agência de notação financeira mencionou três argumentos: "resiliência acrescida" do crescimento da economia em Portugal, perante a recuperação do investimento, a "contínua melhoria orçamental", que apoia a expectativa da Moody's quanto à manutenção da consolidação orçamental e a redução dos riscos para o financiamento governamental.Já a manutenção do 'rating' em Ba1, que ainda significa um 'grau especulativo', por contraposição ao 'grau de investimento', foi justificada pela dívida pública, "uma das mais elevadas da União Europeia", e do setor privado, bem como pelas "fraquezas do setor bancário".Assunção Cristas considerou que três anos depois de a 'troika' ter saído de Portugal, a dívida pública deveria estar mais baixa do que está.A dívida pública na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas) aumentou 0,1 mil milhões de euros até julho, face a junho, somando 249,2 mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados na sexta-feira."Ontem saíram dados do Banco de Portugal que mostram que a dívida pública bateu um novo histórico e sentimos que há muito para fazer nesta área e o Governo não mostra estratégia clara, duradoura e sustentável no que se refere à diminuição da vida pública", disse Assunção Cristas.A presidente do CDS-PP acrescentou que Portugal está com uma conjuntura favorável acompanhando assim o movimento da economia externa da Europa e devia agora aproveitar para resolver problemas estruturais como a dívida pública."Três anos depois de a ´troika´ sair se tivéssemos uma dívida pública a baixar hoje estaríamos melhor do que estamos. Temos de batalhar e exigir ao Governo que resolva este problema e que não ignore uma questão estrutural relevante", frisou Assunção Cristas.C/Lusa