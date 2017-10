"Governo tem na mão a escolha" para mudar afirma Catarina Martins

O Bloco de Esquerda considera que %u201Ctudo deve ser diferente%u201D desde a floresta à Proteção Civil. O partido defende que é necessária uma estrutura que junte floresta e combate aos fogos. %u201CTenhamos a coragem de fazer diferente%u201D, pede.



O BE considera que a saída de Constança Urbano de Sousa era %u201Cinevitável%u201D, sendo que agora é preciso %u201Cdemitir%u201D o atual modelo. %u201CO modelo que aposta tudo no combate e nada na prevenção é incapaz%u201D, explica.



%u201CO Governo tem na mão a escolha. Hoje, como nunca, o país está disponível para estas mudanças. Amanha, o país vai penalizar os que nada fizeram ou agravaram os problemas%u201D, afirma Catarina Martins.



Catarina Martins concentra as críticas ao anterior Governo na sua segunda intervenção. O BE culpa Assunção Cristas pela promoção do eucalipto. %u201CÉ chocante que venha invocar as responsabilidades dos outros, a mesma deputada que enquanto ministra foi responsável pela liberalização total do eucalipto%u201D, afirma.



A coordenadora do BE considera que a moção de censura apresentada pelo CDS-PP é um %u201Ctruque grotesco%u201De diz que %u201Cnão há desculpa para quem agora se aproveita da tragédia%u201D.