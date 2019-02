Governo tem três novos ministros e quatro novos secretários de Estado

O novo ministro das Infraestruturas e da Habitação é Pedro Nuno Santos, que sai dos Assuntos Parlamentares e entra para o lugar de Pedro Marques, cabeça-de-lista do PS nas eleições europeias.



A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa é Mariana Vieira da Silva, que deixa de ser Adjunta de António Costa e fica com a cadeira de Leitão Marques, apontada como a número dois do PS às Europeias.



O novo responsável pelo Planeamento é Nelson de Souza, que sobe a ministro com a pasta dos Fundos Comunitários após ter gerido as verbas europeias como secretário de Estado de Pedro Marques.



Para além dos novos ministros há também quatro novos secretários de Estado.



Duarte Cordeiro, atual vice-presidente da Câmara de Lisboa, passa a Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares e fica agora com as funções de Pedro Nuno Santos e de Mariana Vieira da Silva.