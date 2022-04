Governo tira autovoucher, compensa com redução do ISP

Aos preços médios atuais, esta redução do ISP corresponde a um desconto de 16 cêntimos por litro de gasolina e de gasóleo.



A redução do ISP será uma medida temporária e extraordinária que será avaliada a cada três meses. Mas antes disso, terá de ser autorizada pelo parlamento. A expectativa do governo é que possa entrar em vigor em maio.



Nesta apresentação das novas medidas para mitigar o impacto da subida generalizada dos preços, a ministra da presidência volta a afastar uma subida dos salários no curto prazo em linha com a inflação... como têm reclamado PCP, Bloco de Esquerda e PSD.



Para as famílias mais carenciadas, será dado um apoio social de 10 euros por botija de gás e de 60 euros mensais para a compra de bens alimentares.



Este mês de abril, será pago a dia 29 para os beneficiários da tarifa social de eletricidade mas a partir de Maio é alargado a quem recebe prestações sociais mínimas, como o Rendimento Social de Inserção, o Complemento Solidário para Idosos ou estar nos primeiros dois escalões do abono de família.



O valor do apoio é calculado com base na evolução dos preços de um cabaz de bens alimentares desenhado pelo governo e será reavaliado mensalmente.