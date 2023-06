Governo vai apoiar crianças e jovens vítimas de violência doméstica em casos de homicídio

A medida faz parte do novo Plano de Ação de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica (PAVMVD), um dos três integrados na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND), anunciados hoje em Conselho de Ministros.

De acordo com a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, o objetivo deste programa de apoio, especialmente pensado para crianças e jovens que sofreram traumas resultantes de casos de homicídio em contexto de violência doméstica, é que esteja "no terreno nos próximos tempos".

"É um programa que vai ser desenhado neste momento com as entidades competentes, com as várias ONG [Organizações Não Governamentais], com o Estado, de forma a que possa estar no terreno nos próximos tempos", disse Ana Catarina Mendes, não especificando quando.

Acrescentou que o objetivo é "apoiar estas crianças e estes jovens que crescem em contexto de violência doméstica".