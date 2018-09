Governo vai aumentar o investimento militar

O aumento dos gastos com a Defesa divide os parceiros de governação. Mas no Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas o primeiro-minstro garante o investimento nos militares vai crescer.



António Costa admite que é um desafio mas quer que seja encarado como uma oportunidade - até pelo que chama de "duplo uso" do reforço das capacidades militares.



A garantia do primeiro-ministro parece agradar às chefias militares mas não chega para evitar os recados do novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.



O dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas ganhou nova mportância com a mudança na chefia militar. Quase três centenas de militares assinalaram a data junto à Torre de Belém.