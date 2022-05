Governo vai avançar proposta de revisão da lei dos metadados

Lusa

O anúncio foi feito por António Costa no final de uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, no Palácio da Ajuda.“É necessário agora proceder à elaboração de um novo dispositivo legal que respeite os limites do Tribunal Constitucional e que também os limites da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia”, declarou o líder do executivo.



Perante os jornalistas, António Costa classificou como essencial que “o Estado de Direito não fique totalmente desprotegido no combate ao crime organização, em particular ao crime organizado”.