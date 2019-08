RTP

Governo vai nomear mediador para juntar SIMM e Antram



O secretário de estado do Emprego deslocou-se esta tarde à DGEST para comunicar à imprensa que o Sindicato Independente dos Motoristas de Matérias perigosas (SIMM) pretendia uma reunião com a Antram, mas acabou por apenas entregar um documento em que pedia um mediador por parte do governo.



Miguel Cabrita, que não esteve presente nesse ato, registou a receção do documento e afirmou que o Governo vai acionar o mecanismo legal, e apresentar a um elemento que representará a mediação governativa.



O secretário de Estado recorda ainda que o Governo já se tinha disponibilizado a semana passado para esta mediação, mas nenhuma das partes (SIMM E Antram) se tinham mostrado interessadas.



Agora e após este pedido formal por parte do SIMM, o secretário de Estado do Emprego dá conta que o Governo acionará o mais rápido possível este mecanismo, e vai nomear um mediador que comunicará a Antram este processo de mediação.