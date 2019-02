Partilhar o artigo Grande Entrevista. Ferro Rodrigues chocado com indícios de má gestão na CGD Imprimir o artigo Grande Entrevista. Ferro Rodrigues chocado com indícios de má gestão na CGD Enviar por email o artigo Grande Entrevista. Ferro Rodrigues chocado com indícios de má gestão na CGD Aumentar a fonte do artigo Grande Entrevista. Ferro Rodrigues chocado com indícios de má gestão na CGD Diminuir a fonte do artigo Grande Entrevista. Ferro Rodrigues chocado com indícios de má gestão na CGD Ouvir o artigo Grande Entrevista. Ferro Rodrigues chocado com indícios de má gestão na CGD