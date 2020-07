Grande Entrevista RTP. Rui Rio admitiu o encerramento da TAP

Rui Rio disse não ter dúvidas que a recente venda de imóveis feita pelo Novo Banco tem contornos criminais e semelhanças com a situação que levou à queda do antigo BES. Na Grande Entrevista à RTP, o presidente social democrata admitiu o encerramento da TAP e disse que o PSD vai ficar "na bancada" a assistir às negociações do próximo Orçamento do Estado.