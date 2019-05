Grandes devedores. Banco de Portugal e Parlamento esgrimem argumentos

RTP29 Mai, 2019, 20:50 / atualizado em 29 Mai, 2019, 21:42 | Política

Uma fonte próxima do processo avançou à agência Lusa que, no entender do Banco de Portugal (BdP), seria pertinente uma discussão jurídica da lei que obriga à divulgação da lista dos grandes devedores da banca.



O supervisor considera que, ao contrário da posição da Assembleia da República, o BdP não está em incumprimento da lei por não ter publicado a lista dos grandes devedores, alegando que se trata de informação sujeita a segredo bancário e que, nesse sentido, cabe ao parlamento decidir sobre a sua divulgação.



No entanto, a conferência de líderes da Assembleia da República determinou esta quarta-feira que a Lei nº15/2019 implica que o Banco de Portugal publique, “no respetivo sítio da Internet, um relatório com o resumo sob a forma agregada e anonimizada da informação relevante relativa às grandes posições financeiras”.



Pedro Valador, Luís Lobo - RTP



É necessário "cuidado" com os dados



O supervisor salienta que o título de grande devedor também é diferente de banco para banco e que se trata de um exercício nunca visto na Europa com aquele grau de detalhe e exposição.

Segundo Adão e Silva, do PSD, “o Banco de Portugal tinha obrigação de apresentar, 100 dias depois da aprovação da lei - ou seja até ao dia 23 de maio - um relatório resumo” mas, como não o fez, tem agora mais dez dias para cumprir com essa exigência.





c/ Lusa



Já o BdP interpreta essa lei de forma diferente, considerando que essa obrigação apenas ser aplica a factos e operações futuras.sujeita a segredo bancário, mas que o Parlamento agora na posse dos dados é que fará a sua gestão.Assim sendo, o Banco de Portugal mantém a sua posição de não publicar o relatório na íntegra na internet, a menos que o Parlamento o ordene explicitamente.O governador do BdP,e que o acesso por deputados, caso fosse decidido, teria de ser bem ponderado e coordenado segundo a legislação europeia.Eduardo Ferro Rodrigues interpelou esta quarta-feira Carlos Costa para que publique o relatório, após uma reunião entre líderes parlamentares da qual resultou o consenso de que não foram sequer cumpridos os “serviços mínimos” do que está na lei em relação à divulgação deste tipo de relatórios, de acordo com o social-democrata Duarte Pacheco.