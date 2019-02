Greve de enfermeiros. "Autoridade com afeto" é a receita de Marcelo

Carlos Santos Neves - RTP08 Fev, 2019, 09:12 / atualizado em 08 Fev, 2019, 09:21 | Política

O Chefe de Estado abordou o conflito entre sindicatos de enfermeiros e Governo durante a estreia do programa Circulatura do Quadrado, formato anteriormente emitido pela SIC Notícias sob o título Quadratura do Círculo.



“A lei é clara, vem de 74, do tempo da Revolução”, assinalou o Presidente da República, referindo-se à requisição civil.

“Nem é preciso, porventura, mudar a lei”

Relativamente à forma como as greves dos enfermeiros têm sido financiadas, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou que “o problema do crowdfunding põe-se de dois lados e nem é preciso, porventura, mudar a lei”, algo que o PS já se dispôs a pôr em marcha.



Lei de Bases. “Isto está no começo”

Crise? “Quero ter alternativas”





c/ Lusa



Em Belém, Marcelo deixou críticas à resposta da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros à decisão tomada pelo Executivo de António Costa. A presidente da estrutura, Lúcia Leite, aventou a possibilidade de os profissionais faltarem ao trabalho perante a requisição civil, avançando para formas de luta “mais incontroláveis”.“Preocupa-me, por exemplo, o ver ser anunciado uma requisição civil e haver uma resposta que é dita:. Isto não é argumento em democracia”, repudiou o Presidente.Para acrescentar: “É intolerável que se pense que, perante uma decisão legal, a reação adequada é a de”.Face ao agudizar do conflito laboral, Marcelo Rebelo de Sousa promete “autoridade com afeto, mas não afeto sem autoridade”.“E autoridade ao serviço dos mais pobres, dos mais carenciados, dos que mais sofrem, que são aqueles que não têm peso corporativo para manifestações, parae para outro tipo de atuações”.“Primeiro, é que quem promove oé um movimento cívico, um movimento cívico não pode declarar greve. Oé legalmente previsto para alguém reunir fundos para desenvolver certa atividade. Legalmente, não pode um movimento cívico substituir-se ao sindicato”, frisou o Presidente da República.“Quem pode declarar a greve, o sindicato, deve fazê-lo com fundos dos seus associados. Como é que se prova isso, se o movimento e os donativos não são identificados?”, perguntou em seguida.“O Governo invoca uma fundamentação que é a seguinte, nem é política, é jurídica: diz que não foram cumpridos os serviços mínimos. Se isso for verdade, está preenchido o requisito para a declaração da requisição civil”, vincou Marcelo.“Se os serviços não foram cumpridos - depois, de duas uma, ou foram ou não foram - estão preenchidos os requisitos. Os serviços mínimos são o tal equilíbrio entre o direito à greve, o direito à vida e o direito à saúde”, rematou.O Chefe de Estado escusou-se a “discutir a substância do que está em causa” na contestação dos enfermeiros: “Até porque todos sabemos que os enfermeiros têm causas que são justas e que defendem através do exercício do direito à greve. Não vou entrar nisso”.Adiante, porém, insistiu num recado: “Atenção, não pensem apenas nos vossos direitos, pensem nos direitos dos utentes, pensem no direito à vida e no direito à saúde, e vão pensando, porque há um momento em que isso se desequilibra contra vós, numa greve muito longa e com condições muito específicas”.Já no que diz respeito à Lei de Bases da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa descartou ter um “veto prometido”, considerando que “há espaço” para um entendimento amplo sobre o futuro diploma. “Mas agora depende da perceção, isto está no começo”, enfatizou.“Não há veto prometido nenhum, porque pura e simplesmente depende da versão final da lei”, explicou.“Em si mesma, esta proposta é uma proposta que não fica muito longe do texto da comissão [liderada pela socialista Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde] que tinha sido originalmente elaborado. E não é necessariamente aquela de que se falou em termos de discurso mais aberto e mais conflituante”, fez notar.“O articulado não é exatamente igual na sua densidade doutrinária ao preâmbulo, nem ao debate parlamentar, nem ao debate público, que é um debate feito, essencialmente, como se compreende, em termos de alinhamentos, num contexto pré-eleitoral. Ou seja, eu acho que há espaço”, reiterou.Citando a proposta governativa, nomeadamente o “ponto polémico” dos domínios público, privado e social, Marcelo afirmou: “Dentro do Serviço Nacional de Saúde, gestão pública preferentemente, mas previsão expressa de contratos com sector social, sector privado e trabalhadores sempre que necessário, a título subsidiário, isto é, supletivamente e temporário”.O Presidente entende que a “fórmula flexível” que tem vindo a defender encontra correspondência “no articulado” da proposta de lei do Executivo socialista “Podemos agora discutir se é mais flexível ou menos flexível e como é que será. O parlamento é soberano para decidir como será”.No capítulo político-partidário, o Presidente da República assumiu alguma inquietação com a possibilidade de o país vir a debater-se com uma crise política sem que haja, na sua leitura, “alternativa”.“É das coisas que mais me preocupam, poder haver em qualquer momento uma crise e não haver alternativa e, depois, as pessoas virarem-se para o Presidente:. E eu não o farei, porque ultrapassaria os limites dos poderes presidenciais”, perspetivou.“Quanto mais forte for a oposição, melhor, a atual oposição, e quanto maior for a hipótese de alternativa de governo, melhor”, propugnou, numa mensagem talhada para o atual presidente do PSD, Rui Rio, mas também para o CDS-PP de Assunção Cristas.“É evidente que eu como Presidente quero ter alternativas, é fundamental, porque não há fórmulas eternas. Podem durar e vão durando. Mas, um dia deixam de durar e não há alternativa? E depois? Essa foi sempre a minha preocupação ao longo do tempo”, acentuou.Olhando à fórmula de governação - apoiada por uma maioria parlamentar à esquerda – encontrada após as últimas legislativas, Marcelo estimou que “o centro do poder político em Portugal se deslocou para a esquerda e o PS ficou praticamente no centro do xadrez político português”.“E a direita conheceu e conhece uma experiência nova: mais partidos, maior pulverização, maior dificuldade. Eu conheci como líder da oposição como é bem difícil ser líder da oposição. E foi com o anterior líder do PSD, por exemplo, e é muitíssimo difícil com o atual líder do PSD”, disse.“Preocupa-me que o centro-direita, todo ele, seja forte e que possa configurar uma alternativa. E que seja possível, de facto, que não haja vazios nem à esquerda, nem à direita, porque esses vazios vão ser preenchidos por forças radicais, antissistema, xenófobas, de clivagem, criando realidades que não existem na sociedade portuguesa. E nós não temos de importar o que se passa lá fora”, concluiu.