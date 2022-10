Grupo de Arraiolos reúne-se com flexibilização de regras orçamentais no horizonte

Marcelo Rebelo de Sousa diz que os chefes de Estado do grupo de Arraiolos estão unidos na resposta à crise económica e energética. Apoiam a proposta da Comissão Europeia de prolongar as ajudas aos consumidores. O presidente da República diz que não houve oposição à possibilidade de Bruxelas flexibilizar também as regras orçamentais.