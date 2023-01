Grupo turístico contrata ex-secretária de Estado Rita Marques

O grupo The Fladgate Partnership detém várias marcas de vinho do Porto e tem vindo a apostar fortemente em negócios na hotelaria e restauração.



A ex-governante irá tutelar a divisão de hotéis e turismo, que inclui o quarteirão cultural de Gaia, as caves da Taylor's e da Fonseca ou o hotel The Yeatman.



Rita Marques foi afastada do Governo há pouco mais de um mês, devido a discordâncias com o ministro da Economia.