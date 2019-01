Guerra interna agita PSD a caminho do Conselho Nacional

Foto: Paulo Novais, Lusa

Luís Montenegro tinha lançado o desafio ao líder: "Mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto".



Rui Rio respondeu-lhe: "Nunca participei, nem participaria, em golpes palacianos ou tentativas de enfraquecimento de uma liderança legitimamente eleita".



Dentro do PSD multiplicam-se os apoios públicos a Rui Rio e a Luís Montenegro. Já António Costa e Santana Lopes preferem ficar de fora desta guerra e divisão do PSD.



No mesmo dia do desafio de Luís Montenegro, o presidente do PSD entregou o pedido para votar uma moção de confiança no Conselho Nacional.



Assim, a reunião extraordinária vai já fazer-se num horizonte de duas semanas. A guerra no PSD acelera, depois da primeira batalha.



O partido não vai a votos, pelo menos para já. Mas o PSD está outra vez em convulsão, e dividido. Paulo Rangel critica o timing de Luís Montenegro e elogia o discurso de Rui Rio.



Segundo Rangel, Rio "pôs as coisas no seu lugar, mostrou bom senso, sentido de estado, sentido de responsabilidade, mas ao mesmo tempo também, coragem. Abrir uma crise política em pleno período eleitoral, a meio do mandato, sem haver nenhum acontecimento excepcional, sinceramente é algo que é inédito, e que não é bom nem é positivo, e do meu ponto de vista até surpreende porque deixa mal as pessoas que estão a fazer isso".



Já Maria Luís Albuquerque preferia diretas já e diz que o tempo de Rio está esgotado.



De um lado e do outro, contam-se espingardas mesmo que poucos se arrisquem a prever o resultado do Conselho Nacional Extraordinário. O futuro do PSD está na mão de 136 militantes.



Entre eles estão 70 membros eleitos, 19 presidentes de distritais, 10 membros da JSD, nove antigos líderes e vários outros representantes de organismos internos do PSD. Sabe-se que a contestação a Rio partiu das distritais, e que nos membros eleitos há antigos apoiantes de Santana Lopes. Mas são contas a mais para antecipar resultados.



Se a troca de palavras duras agita o interior do PSD, de fora a maioria mantém as distâncias.



Santana Lopes diz apenas esperar "que a generalidade das forças políticas consigam encontrar as melhores soluções para servirem bem Portugal".



António Costa lembra que "isso é um problema que respeita exclusivamente ao PSD". E acrescenta: "Não me vou pronunciar obviamente sobre questões que dizem respeito aos outros partidos".



Catarina Martins reage laconicamente: "Não vou comentar a vida interna de outro partido político".



A guerra no PSD avança também em contra-relógio - há três eleições este ano e os candidatos de Rio às europeias são conhecidos daqui a pouco mais de um mês, num ambiente de instabilidade praticamente anunciada.