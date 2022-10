Guimarães Pinto diz que identidade da IL será mantida com Carla Castro ou Rui Rocha

Em declarações à agência Lusa a propósito das eleições antecipadas no partido - às quais João Cotrim Figueiredo não se vai recandidatar e concorrem, para já, os deputados e dirigentes Rui Rocha e Carla Castro -, Carlos Guimarães Pinto reitera que não apoiará qualquer candidatura, uma vez que, quando deixou a liderança em 2019, decidiu que não se iria "intrometer na política interna" dos liberais.

Admitindo que gostaria que Cotrim Figueiredo "tivesse ficado mais tempo no partido", o antigo líder desdramatiza esta disputa interna porque a IL "nunca foi de uma pessoa só" e tem na corrida eleitoral "duas pessoas íntegras, capazes e inteligentes".

O deputado liberal não espera por isso um partido muito diferente no dia seguinte às eleições internas, precisamente porque "tem uma identidade que é muito forte e tem sido mantida igual", mantendo-se a IL "resistente ao facto de os líderes mudarem".

"Ambos [Rui Rocha e Carla Castro] têm capacidade para manter aquilo que é a identidade do partido e acredito que irão manter a identidade do partido", antecipa.

Carlos Guimarães Pinto não teme que esta disputa interna venha a prejudicar a IL, considerando que é mesmo "uma enorme oportunidade para o partido mostrar mais uma vez que pode fazer as coisas de forma diferente".

"Temos sido capazes, em cada momento da vida do partido, de mostrar que é um partido diferente, que faz as coisas de forma diferente. Tanto o Rui como a Carla têm a consciência disso, têm a consciência da obrigação que têm em manter a identidade do partido e parte dessa identidade é fazer as coisas de forma diferente", defende.

Para o deputado, a "bancada no seu trabalho parlamentar está unida". Recorda que, na segunda-feira, já depois do anúncio de Rui Rocha, os dois deputados que agora disputam a liderança "estiveram sentados lado a lado a colaborar na audição à ministra da Segurança Social" no âmbito do orçamento.

Sem qualquer ambição de voltar a ser líder ou qualquer arrependimento do dia em que se demitiu, Carlos Guimarães Pinto afirma que a história lhe veio a "dar razão" e todos os motivos que apontou então, como querer que Cotrim Figueiredo "fosse a cara do partido" porque "achava que ele tinha mais características para isso", estavam certos.

Questionado sobre o futuro do ainda líder liberal, faz questão de destacar o "capital político" de Cotrim Figueiredo "que seria uma pena que se desperdiçasse".

"Se ele fosse candidato às europeias era uma excelente valia para o partido, se fosse às presidenciais era uma excelente valia para o partido, mas há outras formas", responde, quando interrogado sobre uma eventual candidatura de Cotrim Figueiredo às europeias, mas deixando claro que isso é uma decisão pessoal.

Até ao momento, foi da bancada parlamentar dos liberais e da Comissão Executiva de João Cotrim Figueiredo que saíram os dois candidatos, Rui Rocha e Carla Castro.

A data da convenção, que será eletiva, vai ser decidida pelo Conselho Nacional que se reúne em 06 de novembro em Coimbra.

Em termos de apoios entre o grupo parlamentar, que desde as eleições deste ano é composto por oito deputados, Rui Rocha conta com o de João Cotrim Figueiredo, Bernardo Blanco, Patrícia Gilvaz e Joana Cordeiro.

O primeiro presidente dos liberais, Miguel Ferreira da Silva, anunciou o apoio à deputada Carla Castro para presidente do partido, tendo o antigo candidato presidencial apoiado pelos liberais, Tiago Mayan Gonçalves, manifestado preferência pessoal por Carla Castro, remetendo uma posição definitiva para depois de se conhecerem as equipas e os programas.

Já o líder parlamentar Rodrigo Saraiva reservou "para mais tarde" um eventual apoio a um dos concorrentes.